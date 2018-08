Zaposleni v Večeru in Dnevniku za zdaj z malo informacijami glede združevanja

Maribor, 2. avgusta - Zaposleni v Večeru in Dnevniku po sredini skupni napovedi združevanja za zdaj podrobnejših pojasnil od vodstva družb še niso dobili. Kot je za STA povedal vodja sindikata novinarjev Bojan Bauman, so jih o tem le obvestili na današnjem sestanku, na katerem so jih seznanili še z odpovedjo hišne kolektivne pogodbe. Več odgovorov pričakujejo jeseni.