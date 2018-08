Na Bavarskem prvi sporni sidrni centri za migrante

München, 1. avgusta - Na Bavarskem danes začenjajo delovati sporni sidrni centri za migrante, ki so ena ključnih točk migracijskega načrta nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja. Njihov glavni namen je pospešiti azilni postopek in izgon oz. vračanje tistih tujcev, ki nimajo pravice ostati v Nemčiji. V centrih naj bi bilo nastanjenih od 1000 do 1500 ljudi.