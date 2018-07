Seehofer predstavil veliki migracijski načrt notranjega ministrstva

Berlin, 10. julija - Nemški notranji minister Horst Seehofer je danes v Berlinu predstavil veliki načrt za ureditev migracij, ki je nastal v okviru ministrstva. Ob tem je poudaril, da to ni migracijski načrt velike koalicije. Načrt so namreč potrdili že pred vrhom koalicije, na katerem so sprejeli nove smernice, zato v njem niso zaobjete.