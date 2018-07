Facebook zaprl 32 računov z lažnivo politično vsebino

New York, 31. julija - Družabni medij Facebook je sporočil, da je s svojih strani in strani Instagrama odstranil 32 računov za zdaj še neznanih uporabnikov, ki so širili lažnive politične vsebine. Med drugim je nekdo lažno skušal organizirati protest proti zborovanju neonacistov v Washingtonu od 10. do 12. avgusta.