Čebelarska zveza letos spodbuja sajenje sončnic

Lukovica, 31. julija - Projekt ČZS Kar sejemo, to žanjemo je bil v zadnjih letih namenjen sejanju medovite ajde, letos pa so ga nadgradili s setvijo sončnic. Danes so tako zasadili prvih 210 sadik rastline, ki nudi tako čudovit okras okolice kot tudi številne druge koristi. Večina sončnic je medečih in nudi hrano čebelam ravno v obdobju, ko ostalih virov primanjkuje.