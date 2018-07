Na reki Soči samo julija toliko nesreč kot v celem lanskem letu

Nova Gorica, 12. julija - Policijska uprava (PU) Nova Gorica opozarja na previdnost pri kopanju in ostalih aktivnostih na vodi, saj se je od začetka julija zgodilo že toliko nesreč kot v celem lanskem letu. Po statističnih podatkih so policisti na območju PU Nova Gorica v letih 2016 in 2017 obravnavali po dva primera utopitve, predlani šest, lani pa štiri nesreče na vodah.