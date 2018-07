V Brežicah prenova Prešernove ceste in ureditev postajališča za avtodome

Brežice, 31. julija - Občina Brežice se je med poletjem lotila celovite prenove med gradnjo hidroelektrarne (HE) Brežice močno poškodovane Prešernove ceste med brežiškim gradom in starima železnima mostovoma preko Save in Krke. Na Prešernovi cesti bodo hkrati uredili postajališče za avtodome. Vrednost obeh naložb bo skupaj dosegla nekaj manj kot 460.000 evrov.