Pred obalo Turčije v brodolomu šest mrtvih, med njimi trije dojenčki

Ankara, 29. julija - Pred severozahodno obalo Turčije je v brodolomu ladje življenje izgubilo šest ljudi, med njimi trije dojenčki. Obalna straža je rešili devet oseb, ki so bili ponoči nezakonito na poti do grškega otoka Lezbos. Vsi na ladji so bili državljani Turčije, povzema turške medije francoska tiskovna agencija AFP.