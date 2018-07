V Turčiji odpustili več kot 18.500 javnih uslužbencev

Ankara, 8. julija - Turčija je danes objavila odlok, s katerim so odpustili več kot 18.500 javnih uslužbencev, od tega številne policiste, vojake in akademike. Kot je objavljeno v turškem uradnem listu, so odpustili skupno 18.632 ljudi, od tega 8998 policistov, 3077 vojakov in 199 akademikov, povzema francoska tiskovna agencija AFP.