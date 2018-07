Vpogled v izpitno dokumentacijo po splošni maturi zahtevalo 1216 kandidatov

Ljubljana, 25. julija - Na Državnem izpitnem centru do četrtka potekajo vpogledi v izpitno dokumentacijo iz spomladanskega roka splošne mature. Kandidati so zahtevo za vpogled lahko vložili v treh dneh po objavi rezultatov, za kar se jih je odločilo 1216, in sicer pri 2592 izpitih, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.