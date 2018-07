Dijaki se bodo lahko danes seznanili z uspehom na splošni maturi

Ljubljana, 11. julija - Dijaki in vsi ostali, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes seznanjeni z uspehom, ki so ga dosegli. Celosten pogled na rezultate splošne in poklicne mature 2018 bodo sicer na novinarski konferenci predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič ter pristojni na Državnem izpitnem centru.