Merklova z Lavrovom in Gerasimovom o Siriji in Ukrajini

Berlin, 24. julija - Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes v Berlinu sestala z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in načelnikom generalštaba ruske vojske Valerijem Gerasimovom. Srečanja se je udeležil tudi nemški zunanji minister Heiko Maas. Osrednja tema pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, še posebej v Siriji, in Ukrajina.