Ob ugodnih hidroloških razmerah več elektrike iz hidroelektrarn

Ljubljana, 24. julija - Hidrološke razmere v porečjih Drave in Save so bile v prvi polovici letošnjega leta nadpovprečno dobre. Tudi v porečju reke Soče je bilo tako v prvih štirih mesecih letos, medtem ko je bila maja in junija vodnatost te reke podpovprečna. Slovenske hidroelektrarne v prvem polletju beležijo večjo proizvodnjo električne energije, kot so načrtovale.