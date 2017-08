Ob nizki vodnatosti rek manj elektrike iz hidroelektrarn

Ljubljana, 3. avgusta - Sušne razmere vplivajo tudi na pretoke rek, ob nižji vodnatosti je nižja tudi proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah (HE). V HE na Soči in Dravi je bila proizvodnja elektrike letos do konca julija manjša za tretjino, nadomeščali so jo s proizvodnjo v Tešu. Krepko nižja je tudi proizvodnja v HE na Savi.