V napadu Boko Harama ob jezeru Čad 18 mrtvih

N'Djamena, 22. julija - Oboroženci so v četrtek zvečer napadli vas ob jezeru Čad v istoimenski afriški državi in z noži pobili 18 ljudi, dva pa ranili. Kot so za francosko tiskovno agencijo AFP še povedali tamkajšnji varnostni viri, za napadom stoji džihadistična skupina Boko Haram, ki je v napadu poleg tega ugrabila deset žensk. Napad se je zgodil južno od kraja Dabua.