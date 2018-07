Dnevnik: Obvladovanje hepatitisov - zgodba o uspehu (21. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Slovenskim infektologom je uspelo izkoreniniti hepatitis C med hemofiliki in kmalu jim bo to uspelo še pri dializnih bolnikih. To je nedvomno epohalni rezultat ne le zato, ker je Sloveniji uspelo prej kot drugim državam, ampak zato, ker so pacienti odrešeni strahu pred kroničnimi posledicami nezdravljene okužbe, v Dnevniku piše Mojca Lorenčič.