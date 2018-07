Primorske novice: Dnevi in tedni visokega pritiska (21. 7.)

Koper, 20. julija - Po volilni kampanji, ki je minila v duhu zaklinjanja, kdo s kom ne bi oblikoval vlade, in po izidih, ki so parlament razdelili na SDS Janeza Janše in vse ostale, je bil zelo mogoč scenarij, da Janša ne bo hotel sprejeti mandata, v Primorskih novicah piše Antiša Korljan.