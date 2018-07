Novomeška bolnišnica z dodatnimi parkirišči

Novo mesto, 20. julija - Splošna bolnišnica Novo mesto je danes končala gradnjo avtomobilskega parkirišča za svoje zaposlene. Za naložbo je odštela 400.000 evrov in jo izvedla v okviru bolnišničnega naložbenega načrta, so v bolnišnici povedali za STA. Parkirišča neposredno ob bolnišnici, ki se bodo s tem sprostila, bodo od 1. avgusta na voljo bolnikom in obiskovalcem.