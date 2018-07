Letos več primerov lymske borelioze kot v preteklih letih

Ljubljana, 20. julija - Lani je bilo v celem letu prijavljenih 4554 primerov lymske borelioze, letos pa so do 7. julija odkrili to bolezen, ki jo prenašajo okuženi klopi, že pri 3617 bolnikih. Samo v prejšnjem tednu so bolezen potrdili pri 314 bolnikih, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Narašča tudi število bolnikov s klopnim meningoencefalitisom.