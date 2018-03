Stroka opozarja na trend naraščanja obolelih za boleznimi, ki jih prenašajo klopi

Ljubljana, 28. marca - Z začetkom pomladi in toplejšim vremenom se je povečala tudi aktivnost klopov in nevarnost okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo. Število prijavljenih primerov obolelih je po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zadnjih dveh letih naraslo. Poleg tega je pri nas daleč najpogostejša lymska borelioza, so povedali na novinarski konferenci.