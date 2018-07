Dnevnik: Z levo roko obnovljena železniška postajališča (20. 7.)

Ljubljana, 19. julija - Ko je Dnevnikov novinar konec leta 2015 preveril stanje ljubljanskih železniških postajališč, je ugotovil, kar so potniki že dolgo vedeli: da so postajališča zanemarjena. "So brez stranišč, ponekod celo brez košev za smeti," je takrat zapisal, v Dnevniku piše Peter Pahor.