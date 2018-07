Večer: Konji in padci (20. 7.)

Maribor, 19. julija - Slovensko gospodarstvo preveč stavi na konja, ki se imenuje Nemčija. Na to je pred dnevi posredno opozorila Evropska komisija. Nemci so junija objavili podatke, ki nakazujejo, da se je njihovo gospodarstvo začelo počasi ohlajati, in Evropska komisija je gospodarski napovedi za Slovenijo znižala oceno za letošnjo rast, v Večeru piše Darja Kocbek.