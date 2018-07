Študentski in dijaški domovi poleti odprti za turiste

Maribor, 29. julija - Študentski in dijaški domovi po odhodu študentov in dijakov na počitnice odprejo svoja vrata za zunanje obiskovalce, večinoma turiste ali udeležence poletnih šol, tekmovanj in prireditev, ki lahko tako bivajo v mestu po razmeroma nizki ceni. Še posebej veliko zanimanja za takšno namestitev je v Ljubljani in na Primorskem.