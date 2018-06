Za subvencionirano bivanje študentov razpisanih 11.941 mest

Ljubljana, 1. junija - Študentski domovi visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru so objavili razpis za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2018/19. Razpisanih je skupaj 11.926 mest za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih. Še 15 mest pa je razpisanih za študente s priznano mednarodno zaščito. Rok za prijavo na razpisa je 16. avgust.