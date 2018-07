Pred obalo Cipra utonilo 19 migrantov, 30 jih pogrešajo

Nikozija, 18. julija - Severno od Cipra je v brodolomu ladje umrlo najmanj 19 migrantov, do 30 pa jih še pogrešajo, so danes sporočile lokalne varnostne oblasti. V skupni operaciji obalnih straž Severnega Cipra in Turčije pa so rešili več kot 100 migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.