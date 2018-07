Projekt suhokrajnske vodooskrbe izvedli skoraj 80-odstotno

Žužemberk, 18. julija - Medobčinski kohezijski projekt suhokrajnske vodooskrbe, katerega dela so v nosilni Občini Žužemberk in sodelujočih občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje začeli septembra 2016, so izvedli skoraj 80-odstotno. Zaradi velikega zanimanja uporabnikov za dograditev omrežja s sekundarnimi vodi ga nameravajo za pol leta podaljšati.