Projekt suhokrajnske vodooskrbe prek polovice

Žužemberk, 2. avgusta - Medobčinski kohezijski projekt suhokrajnske vodooskrbe, katerega dela so v nosilni Občini Žužemberk in sodelujočih občinah Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje začeli pred slabim letom, je prek polovice. Zaradi drugačnega poteka so manj kot polovico del opravili le v Občini Mirna Peč, sicer pa projekt poteka neovirano in po načrtih.