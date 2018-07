Ameriški politiki obeh strank Trumpov nastop na novinarski konferenci s Putinom označili za sramoto

New York, 16. julija - Odzivi ameriških politikov obeh strank na nastop predsednika ZDA Donalda Trumpa na skupni novinarski konferenci z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom so bili po uvodnem šoku ostri in neprizanesljivi, komentatorji pa pozivajo ključne osebnosti v Trumpovi vladi k odstopu iz protesta zaradi sramote, nekateri govorijo tudi o izdaji.