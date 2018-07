Trump in Putin zadovoljna z vrhom v Helsinkih

pripravil Jure Kos

Helsinki, 16. julija - Dolgo pričakovani vrh predsednikov ZDA in Rusije Donalda Trumpa in Vladimirja Putina v Helsinkih je minil v pozitivnem ozračju. Trump je po večurnih pogovorih dejal, da so bili ti zelo produktivni, Putin pa je poudaril, da je bil vrh zelo uspešen. Ameriški predsednik je ruskega kolega povprašal tudi o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve.