Đoković še četrtič slavil v Wimbledonu

Ljubljana, 15. julija - Teniški igralec Novak Đoković je zmagovalec turnirja v Wimbledonu. V All England Clubu je slavil še četrtič in bero grand slamov povečal na 13. Srb je za zmago v finalu s 6:2, 6:2 in 7:6 (3) nadigral Južnoafričana Kevina Andersona.