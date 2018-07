Kerberjeva zmagovalka letošnjega turnirja v Wimbledonu

Wimbledon, 14. julija - Nemka Angelique Kerber je zmagovalka letošnjega turnirja v Wimbledonu. Za svoj prvi naslov v All England Clubu je s 6:3 in 6:3 v uri in petih minutah igre odpravila sedemkratno zmagovalko Sereno Williams. Kerberjeva je zmago označila za uresničitev sanj, sicer pa prijateljici po obračunu nista skoparili s komplimenti na račun druge.