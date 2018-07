Delo: Novi srčni inštitut na smetišče zgodovine (14.7.)

Ljubljana, 14. julija - Bilo bi smešno, če ne bi bilo tragično. Vlada se je ujela v lastno zakonsko zanko. Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni, ki ga je sama ustanovila, ne more dati dovoljenja za delo. In to ne le, da je absurdno, je tudi tragično. Zaradi bolnih otrok in njihovih staršev. Pa tudi zaradi profesorja Igorja Gregoriča, v Delu piše Milena Zupanič.