Delo: Začelo se je (14. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Odhajajoča vlada je s stisnjenimi zobmi zbrala zadostno voljo in pogum in le sprejela dva ključna dokumenta za začetek privatizacije NLB ter izplačilo njenih 270 milijonskih dividend in zadržanih dobičkov v državni proračun. Pri tem tradicionalno ni bila enotna, kar dokazuje, kako vroč politični kostanj je privatizacija NLB, v Delu piše Miha Jenko.