Večina članic ZN potrdila mednarodni dogovor o varnih in urejenih migracijah

New York, 14. julija - Po več kot letu dni pogajanj se je večina članic ZN v New Yorku v petek strinjala o besedilu novega mednarodnega dogovora o varnih in urejenih migracijah, ki sicer ne bo pravno zavezujoč, ampak neke vrste vodilo pri usmerjanju nacionalnih politik glede tega perečega vprašanja. Kljub temu ZDA pri tem niso sodelovale.