V četrtek izsledili več kot 30 ilegalnih migrantov

Dolenjske Toplice/Kočevje/Črnomelj, 13. julija - Policisti so v četrtek na območju policijske postaje Črnomelj prijeli 22 tujih ilegalnih migrantov, postopki še niso končani. V okolici Dolenjskih Toplic so pridržali državljana Makedonije. Prevažal je državljane Pakistana, ki so nezakonito prišli v državo. Na območju Kočevja pa so prijeli tri državljane Irana, ki so ilegalno prestopili mejo.