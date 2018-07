Dnevnik: Tožilstvo bo s pritožbo zahtevalo višjo kazen za Cakića

Ljubljana, 12. julija - Tako tožilstvo kot tudi obramba napovedujeta pritožbo na obsodbo 21-letnega Stefana Cakića, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče 20. aprila letos spoznalo za krivega uboja igralca Gašperja Tiča in obsodilo na osem let in pol zapora. Tožilstvo bo zahtevalo višjo kazen, obramba pa bo prav tako vztrajala pri svojih stališčih, poroča Dnevnik.