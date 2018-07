V Indiji in Nepalu monsunsko deževje zahtevalo več deset življenj

Katmandu/New Delhi, 11. julija - Poplave in zemeljski plazovi, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, so v Nepalu in Indiji zahtevali več deset življenj. Na severu Indije je samo danes umrlo 15 ljudi, od začetka monsunskega obdobja pa že skoraj 200. V sosednjem Nepalu so poplave in zemeljski plazovi v dveh tednih zahtevali 50 življenj, 20 ljudi je poškodovanih.