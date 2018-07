Okoli 265 učiteljev naj ne bi poučevalo svojih predmetov

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 14. julija - Učitelji jeseni do 20 odstotkov učne obveznosti več ne bodo mogli dopolnjevati s poučevanjem predmetov, za katere niso strokovno usposobljeni. Mnenja, kako so šole pripravljene na to, so različna, predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan pa pri tem odpira še eno vprašanje - pravi, da okoli 265 učiteljev sploh ne poučuje svojih predmetov.