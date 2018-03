Vladni predlog novele ZOFVI učiteljem podaljšuje možnost dopolnitev učne obveznosti pri drugih predmetih

Ljubljana, 1. marca - Vlada je na seji za obravnavo v DZ po skrajšanem postopku pripravila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katerim podaljšuje možnost dopolnjevanja učne obveznosti z neustrezno smerjo izobrazbe za zaposlene do šolskega leta 2022/2023, so sporočili na družbenem omrežju Twitter.