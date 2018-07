Koprodukcijske Barufe v Tauferjevi režiji slavile v Novem Sadu

Novi Sad, 10. julija - Koprodukcijska uprizoritev štirih primorskih gledališč Barufe v režiji Vita Tauferja je osvojila nagrado za najboljšo predstavo na 5. festivalu Novi tvrđava teatar v Novem Sadu. Na njem se je po izboru selektorice in umetniške vodje Vide Ognjenović zvrstilo šest predstav iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Romunije in Slovenije.