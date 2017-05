Primorski poletni festival letos v znamenju povezovanja

Koper, 23. maja - Primorski poletni festival, 24. po vrsti, bo letos med 17. junijem in 2. julijem potekal z motom Povezujemo. V 11 programskih dneh bo povezal sedem krajev na Primorskem ter v sosednji Italiji in Hrvaški. Vrhunca festivala bosta gostovanje gledališča iz Brna z rock opero Jesus Christ Superstar in premierna uprizoritev Goldonijevih Baruf.