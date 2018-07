Novomeški Narodni dom izpraznili in zaprli

Novo mesto, 10. julija - Iz novomeškega Narodnega ali Sokolskega doma so po neuspelih poskusih deložacije v preteklih mesecih z utemeljitvijo, da stavba ni več varna za delovanje, danes pospremili zadnjega tam delujočega alternativnega ustvarjalca. Njegova odstranitev je potekala mirno, Narodni dom pa naj bi zapečatili in ga do njegove delne prenove ogradili.