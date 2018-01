Občina stopnjuje pritisk na likovnike, ki ne želijo zapustiti novomeškega Narodnega doma

Novo mesto, 23. januarja - Novomeški likovniki, ki po pravnomočnosti sodbe glede izročitve nepremičnin občini ob bojazni, da bodo za vedno ob prostore, vztrajajo v tamkajšnjem Narodnem domu, so ostali brez vode in elektrike. Na novomeški občini so sicer napovedali, da se bodo k prisili pri njihovi izselitvi pred delno sanacijo stavbe zatekli le, če ne bodo dosegli dogovora.