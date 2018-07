Na Tajskem začetek reševalne akcije v jami ujetih dečkov in njihovega trenerja

Bangkok, 8. julija - Na Tajskem se je danes začela reševalna akcija v jami ujetih dečkov in njihovega nogometnega trenerja. Po napovedih naj bi reševalna akcija prvega dečka, ki se je začela ob 5. uri po srednjeevropskem času, trajala najmanj 11 ur, za celotno skupino pa do štiri dni. 12 dečkov in njihov trener so v jami na severu države ujeti že več kot dva tedna.