Spletni portal eDavki odslej z novo podobo

Ljubljana, 9. julija - V okviru obsežne prenove informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) je zaživel grafično prenovljen portal eDavki. Do konca leta bo sledila druga faza prenove, ko bodo državni davčni portal ponudili fizičnim osebam tudi kot mobilno aplikacijo, v letu 2019 pa sledijo še tehnične nadgradnje in poenostavitve za podjetnike in podjetja.