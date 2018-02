Poenostavitve spodbudile oddajo vlog prek sistema eDavki

Ljubljana, 26. februarja - Furs je poenostavil postopek registracije za fizične osebe, da bi čim več zavezancev oddalo vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane prek njihovega sistema eDavki. To vlogo je letos skupaj oddalo 240.288 zavezancev, od tega 16,7 odstotka elektronsko. To je 82,5 odstotka več kot lani, so danes sporočili iz Fursa.