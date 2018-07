Prihodnji teden na sodiščih: Sojenja v odmevnih primerih gospodarskega kriminala se nadaljujejo kljub poletnemu zatišju

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 8. julija - Delo sodiščih se je zaradi poletja le rahlo umirilo. Nadaljevala se bodo sojenja v številnih odmevnih primerih gospodarskega kriminala, od primerov Hypo, Betnava in Cimos do sojenja zaradi preprodaje delnic Mladinske knjige in domnevnega pranja denarja v Liku Vrhnika.