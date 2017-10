Cimos zaenkrat ne priznava krivde glede goljufije s prebarvanimi stroji

Koper, 3. oktobra - Predstavniki Cimosa in tožilstva se do današnjega nadaljevanja predobravnavnega naroka v zvezi z goljufijo na škodo EU niso uskladili, zato je predstavnik Cimosa Andraž Brodnjak izjavil, da družba ne priznava odgovornosti. Cimosovi hčerinski družbi naj bi prišli do sredstev EU za nakup novih strojev, dejansko pa naj bi zgolj prebarvali stare.