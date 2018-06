V pismu ministrici sindikat delavcev v zdravstveni negi napovedal premislek o odmrznitvi stavke

Ljubljana, 15. junija - Iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije so v teh dneh na ministrico za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Milojko Kolar Celarc naslovili pismo, s katerim so jo pozvali k takojšnjemu reševanju nakopičenih težav v zdravstveni negi. Ob tem so ministrico opozorili, da bodo 19. junija znova razpravljali o odmrznitvi stavke.