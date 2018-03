Sindikata zdravstvene nege in socialnega varstva za nadaljevanje pogajanj, v Svizu manj optimistični

Ljubljana, 16. marca - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so poudarili, da so bili z vlado v ponedeljek tik pred podpisom oz. vsaj parafiranjem dogovorov. A medtem ko sindikata, ki zastopata zaposlene v zdravstveni negi in socialnem varstvu, še dopuščata možnost, da z vlado zgodbo zaključijo, so v šolskem sindikatu Sviz manj optimistični.